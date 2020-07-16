“Memurlar yine üvey evlat”

Taşeron işçilerine kadroya geçtikleri tarihten itibaren aynı ikramiyenin verildiğini belirten Çam, 19 yıldır sözde yetkili sendikalardan ses çıkmadığını anlattı.

2752 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 11 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığını ve “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere 6772 sayılı Kanun kapsamında verilecek ilave tediyenin ilk taksiti Kurban Bayramı arifesinde 27 Temmuz 2020 tarihinde, ikinci taksiti 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek” dendiğini belirten Hayati Çam, yani 27 Temmuz Pazartesi günü, taşeron işçiliğinden kadroya geçenler dahil kamuda çalışan tüm işçilere ikramiyenin İlk taksitinin ödeneceğini, kamu işçilerinin “İlave tediye” denen ikramiye taksitlerini 1956 yılından beri aldıklarını vurguladı.

İlave tediye adıyla 27 Temmuz’da tüm kamu işçilerine ödenecek olan taksitin, 6772 sayılı Kanun çerçevesinde ödenen, 2020’nin 3. İkramiyesi olduğunu anlatan Çam, Kanunun 1. maddesine göre kamuda çalışan tüm işçilere birer aylık maaşları (26 günlük) tutarında ilave tediye ödendiğini ve bu ilave tediyenin her birinin 13 günlük ücret olacak şekilde iki taksitte ödendiği anlattı.

Çam, “Kurban Bayramı arifesinde 27 Temmuz günü ilk taksiti ödenecek olan ilave tediyenin kaynağı Kanunun 3. maddesidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı yetkisini kullanıp 3. Madde çerçevesindeki ilave tediye ödenmesine karar veriyor.

Bunların hiçbirisinde memurlar yoktur. Sendikacılık kuru gürültü değil, hak mücadelesi vermektir. Yukarıda belirtilen ilave tediyelerden başka kamu işçilerinin 2 adet birer aylıkları tutarında (26 günlük ücret toplamı) ikramiyeleri var. Toplu sözleşme ile alındığı için adına sendika ikramiyesi deniyor.

Ayrıca vergi oranlarından kaynaklanan kayıplar için de yine toplu sözleşmede alınan ve Mayıs ayında 854 TL olarak ödenmiş olan Denge Ödeneği var.

Taşerondan kadroya geçmiş olan işçilerin de ilave tediyelerin dışında yılda iki kez 5’en günlük ücretleri toplamı iki ikramiyeleri var. Diğer konulara girmek istemiyoruz.

Ama her halükarda işçi sendikalarını tebrik ediyoruz.

Memurların da ikramiye hakkı var. 4688 sayılı Kanunun 28’inci maddesi öyle diyor. Toplu sözleşmede görüşülmesi lazım. Görüşülmek bir yana 19 yıldır teklif bile edilmiyor. Her ay açlık ve yoksulluk sınırı açıklayan sözde ve sahte konfederasyonlardan tık yok ve bu sendikaların üyelerinin de tepkisi yok.

19 yıllık toplu pazarlık düzeni göstermiştir ki; yandaş sendikalar iktidarlarından dişe dokunur talepte bulunmazlar ve daha açıkçası bulunamazlar. Çünkü siyasi partilere yandaşlık marabalıktır, üyeleri peşkeş çekmektir. Yandaş sendikalar, yandaşı oldukları siyasi partilerin marabalığını yapmaktadırlar. Velhasıl maraba sendikalar memur düşmanıdır. İkramiye hakkı için önce toplu pazarlık masasını temizlemek, yetkiyi kullanamayanları oradan uzaklaştırmak lazım.

Hükumetlerin elini bükmek kolay. Ama önce aradan maraba sendikaların çıkarılması ve Hükumetlerle başbaşa kalınması lazım.

Bu işler maraba sendikalarla, yandaş sendikalarla, arka bahçe sendikalarla olmaz.

O yüzden çözüm bağımsız sendikacılıktadır” dedi. (Haber Merkezi)