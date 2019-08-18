“Memurlar için toplu sözleşme süreci bitmiştir”

Yetkili sendikaların toplu sözleşme adına çalıştığı belirtilen komisyonlarda günlerdir iktidar ve üst düzey bürokratlarla aralarında top gezdirerek memurları oyaladıklarını kaydeden Çam, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Hükümetin teklifini açıklamasından 4 gün önce, üstelik kurban bayramın ikinci günü, aynı iktidarın aynı bakanı kamu işçilerine; 2019 yılı için brüt ücreti 3.500 TL’nin altında olanların ücretlerine yapılan 150 TL’lik seyyanen artış ile birlikte % 17,5, diğer kamu işçilerinin ücretlerinde % 12,32 artışa imza atmıştır. 2019 yılında memurlara yapılan artış ise % 10,1’dir. Kamu işçileri 2019’unı ilk yarısı için % 3 refah payı alırken memurlar refah payı almamıştır.

Bu şartlar altında devletin “olmazsa olmaz”ı olan memurlara 2020 yılı için % 3,5 + 3, 2021 yılı için de % 3 + 2,5 teklifi kabul edilemez. Bizim için toplu sözleşme görüşmeleri bitmiştir. Bundan sonrası Memur-Sen’i memur gözünde mazur gösterebilmek için makyaj hileleri ile oyalanmaktır. “Yeni bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi yok sayıyoruz" açıklaması ise, arsız bir “Yetmez ama evet” tavrıdır.

İLK DÜĞME YANLIŞ İLİKLENDİ

Toplu sözleşmelerin başlamasından 1 hafta önce sendikaların tekliflerini alan hükümet, 1 Ağustos’ta masaya kendi teklifi ile gelmediğinde toplu sözleşme masası terkedilmeliydi.

2019 mali yılı bütçesini TBMM’den 11 günde geçiren bir Hükümete 4 adet yüzdelik rakam için 15 gün ek süre verilmemeliydi. Toplu sözleşme sürecinin dörtte üçü harcanmamalıydı.

Yetkili sendikalar; 1 Ağustos’ta kasıtlı olarak masaya hazırlıksız gelen hükümete 15 günlük süre vererek süreci peşkeş çekmemeliydi.

Hükumetin teklif vereceği toplantıda, Memur-Sen’in hala “madde madde sunum” yapması ortada danışıklı dövüş olduğu kuşkusunu güçlendirmektedir.

Memur-Sen bilerek ve isteyerek toplu sözleşmenin kapsamı dışında top gezdirmiş, 652 maddelik taleplerle süreci tıkamıştır.

Memurların içine düştüğü acıklı ve hazin durumun sorumlusu siyasi ve yandaş sendikacılıktır.

Artık; örgütlü gücün siyasi partilere peşkeş çekilmesinin bedelini herkesin ödemek zorunda kaldığının, yeterince sıkıntı çekildiğinin anlaşılma zamanı gelmiş olmalıdır.

Memurlar örgütlü ihanetin hesabını soracaktır.” (Haber Merkezi)