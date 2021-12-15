Memurlar ek zam istiyor: “Maaşlarımız kuşa döndü”

Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin memur ve emeklileri sıkıntıya soktuğunu dile getiren Türk Kamu-Sen Çorum İl Başkanı Selim Aydın, “Geçen sene bu günlerde 1 dolar 7,90 TL idi bugün 14,3 lira; artış %81. Geçen sene bugünlerde çeyrek altın 724 lira idi bugün 1320 lira; artış %82. Geçen sene bugünlerde 4 kişilik ailenin aylık zorunlu harcaması 7.770 lira idi bugün 9642 lira; artış %24. Bir sene içinde ortalama memur maaşı 567 dolardan 365 dolara geriledi. Erime %35,6. Geçen sene memur maaşıyla 6,2 çeyrek altın alınabilirken bugün ancak 3,9 çeyrek altın alınabiliyor. Erime %37. Enflasyon resmi rakamlara göre bile %21,31 ama memur maaşına yapılan zam enflasyon farkı da dahil %16,4. Erime %4,91. Neresinden tutsak elimizde kalıyor; neresinden baksak maaşlar kuşa dönmüş durumda. Son 10 yıldır memur maaşları enflasyonun bile altında kalıyor ve sürekli eriyor. Bu durum küresel salgınla birlikte sürdürülemez bir hal aldı” dedi.

