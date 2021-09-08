“Memur yemekhaneleri kâr değil, hizmet işletmesidir”

30 Aralık 2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği ile 2021 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendiğini anımsatan Çam, “Yemek servisleri kamu yararı üzerine hizmet veren birimleridir, kâr elde etme birimleri değildir. Valilik yemekhanesini kullanan memurların sömürülmesine son verilmelidir” dedi.

Göstergesi düşükten çok, göstergesi yüksek olandan az yemek ücreti alındığını kaydeden Çam, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Stajyer öğrencilerden 8,50 TL, kolluk kuvvetlerinden 16,00 TL yemek ücreti belirlenmiştir. Stajyer öğrenci ve kolluk kuvvetlerinden bu kadar yüksek ücret belirlenmesi yetkililerin vicdanına bırakıyoruz.

İl Sağlık Müdürlüğü yemek hizmeti yemek şirketi tarafından yürütülmekte, personel çalıştırmakta, sigorta ödemekte buna rağmen misafir yemek ücreti 12 TL olarak belirlenmiş İl Özel İdaresi tarafından 15 TL olarak belirlenmiş ancak yenmediği günlere ait ücretler iptal edilmemekte misafir ücretleri de yemediği günlere mahsup edilerek yemek yediği ücretten tahsil edilmekte, yemek yediği kadar ücretini ödemektedir. Valilik misafir ücreti 19 TL olarak belirlenmiştir. Valilik yemekhanesinde en az 15 gün yemek bedeli ödemek zorunda bırakılmakta, yemediği yemek paraları geri verilmemek üzere iptal olmaktadır. Yemediği yemek bedeli Memurun cebine olumsuz yansımakta yaklaşık 0,44 TL başlayarak yemek maliyetini katlanarak artırmaktadır. Bu fahiş yemek ücretini daha da artırmaktadır.

Sayıştay’ın görüşü alınarak Cumhurbaşkanlığınca yürütülen 11/12/1986 tarih ve 19308 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 5. Maddesinde ‘Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır. Bunlara karşılık memurlardan ücret alınmaz’ hükmü bulunmasına rağmen fahiş yemek ücretlerini memurlardan alınarak başka kaynaklara harcanması yönetmeliğe aykırıdır. Bizlerde hakkımızı helal etmiyoruz.

Aynı yönetmeliğinin 7. maddesinde ‘Yemek servisinin yönetiminden kurumun idari ve mali işlerle görevli birimi sorumludur. Servis hizmetleri biri müdür, biri satın alma veya ambar memuru ve biri de muhasebe memuru olmak üzere en az üç kişilik bir komisyonca yürütülür…’ Yönetmelikler kanunlara aykırı olamaz.

Yemek servisleri kamu yararı üzerine hizmet veren birimleridir, kar elde etme birimleri değildir. Valilik yemekhanesini kullanan memurların sömürülmesine son verilmelidir.” (Haber Merkezi)

