“Memur ve emekliye yapılan maaş artışı zamlarla geri alınıyor”

Yaptığı yazılı açıklamada Yeni Ekonomik Program (2020-2022)’ın açıklanmasından sonra özellikle müdahale edildiğinden ve ayar verildiğinden emin olunan TÜİK rakamlarına göre Eylül ayında enflasyon oranının (TÜFE) % 0.99 arttığını kaydeden Çam, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları enflasyon oranları ile birlikte 3 aylık kümülatif artışın % 3.24’e ulaştığını, bu durumda memur ve emeklilerinin aylıklarına Temmuz ayında yapılan % 5’lik artışın % 69’unun eridiğini anlattı.

“YENİ EKONOMİK PROGRAM” TALİMAT MI?

TÜİK tarafından açıklanan rakamlar analiz edildiğinde ortaya ilginç sonuçlar çıktığına dikkat çeken Çam, TÜİK’in yaz aylarında 82 milyon vatandaşı vejetaryen sayma alışkanlığını Eylül ayında da devam ettirdiğini ifade etti. Gıda ve alkolsüz içecekler gurubunda enflasyon oranının % 0.60 düşmüş gösterildiğini, çarşı pazardaki enflasyonun, resmi rakamlara neden yansımadığını ve nasıl saklandığını merak ettiklerini dile getirdi.

Yaşanan hayat pahalılığı ile açıklanan enflasyon oranı arasındaki farkın sebeplerini merak ettiklerini belirten Çam, “30 Eylül 2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı tarafından açıklanan 2020-2022 dönemi Yeni Ekonomik Programın (YEP) satır aralarındaki talimatların anında yerine getirildiği, gıda enflasyonunu düşürecek tedbirler yerine, gıda enflasyon oranının düşmüş gösterilmesi yönteminin tercih edilmesi vatandaşın zekası ile alay etmektir.

Anılan Programın fiyat istikrarı için geçmiş enflasyon yerine YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılmasına çok erken başlanmıştır.

Her ayın başında zam yapılıp ay sonuna kadar vatandaşa unutturulması, ardından ayar çekilmiş enflasyon rakamlarının servis edilmesi hepimizi bıktırmıştır.

1 Eylülden itibaren geçerli olmak üzere doğalgaza % 14.9, 1 Ekim geçerli olmak üzere elektriğe % 14.9 zam yapılmasının, akaryakıt fiyatlarındaki artış ile Temmuz ve Ağustos ayındaki zam yağmurunun etkileri açıklanan enflasyon oranlarına neden yansımamaktadır?

Bilindiği gibi Temmuz ayında, yılın ikinci yarısı için memur ve emeklilerin aylıklarına toplu sözleşme uyarınca % 5 artış yapılmıştır. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı kümülatif enflasyon oranı ise % 3.24’tür.

Anaokulu ve ilköğretimden yükseköğretime kadar 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi Eylül ayında başlamıştır. Eğitim harcamaları, servis ücretleri, okul giysileri, katkı payları özellikle yükseköğrenim için il dışına gidecek öğrencilerin harcamaları aile bütçelerini sarsmaya devam etmektedir.

Memurların, % 15’lik vergi diliminden % 20’lik vergi dilimine geçilmesiyle vergi dilimi kayıpları da devam etmektedir.

2020-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşme sürecindeki danışıklı dövüş sonrasında, Hakem Kurulunun Hükumetin teklifini onaylaması, memur ve emeklilerinin 2 yılını heba etmiştir.

Hakem Kurulunun da “YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılması” talimatına uyarak memur ve emeklilerine 2020 yılı için % 8,5 olarak öngörülen enflasyonunda altında % 4 + 4 artışa karar vermiş olması 2020 ve 2021 yıllarında kayıpların artarak devam edeceğinin işaretidir.

2020 yılı için YEP’te öngörülen % 5’lik büyümeden memur ve emeklisine pay verilmediği gibi, yetkili sendikaların talebi de yoktur.

Netice olarak iki yıllık bir süre için memur ve emeklileri Hükumetin ve enflasyonun insafına terkedilmiştir” dedi. (Haber Merkezi)