“Memur ve emeklilerin kayıpları karşılanmalıdır”

2019 yılının Ağustos ayında Hükumet ile Memur-Sen arasında 2020-2021 yılları için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinin sonuna doğru danışıklı dövüşle görüşmeler anlaşmazlığa düşürülerek, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna havale edildiğini ve netice itibariyle memur ve emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2020 yılı için % 4 +4, 2021 yılı için ise % 3+ 3 artış yapılmasına karar verildiğini belirten Çam, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kararı ile belirlenen toplu sözleşme halen yürürlüktedir.

Ancak Kurulun toplu sözleşme kararı aldığı dönemde 2021 yılı için öngörülen enflasyon oranı % 5.4 idi. Buna bağlı olarak da refah payı olmaksızın memur ve emeklilerinin maaş ve aylıklarında 2021 yılı için % 3 + 3 oranında artış öngörülmüştü.

2020 yılı kamu görevlileri ve emeklileri için kayıp yıl olmuştur. Kayıpların 2021 yılında devam etmesine izin verilemez.

Bugün gelinen noktada 2021 yılı için Merkez Bankasının beklediği enflasyon oranı % 9,4’tür.

Bu durumda tolu sözleşme hükümsüz hale gelmiştir. Ocak ayında memur ve emeklilerinin aylık ve maaşlarına % 3 oranında yapılacak olan artışın enflasyon altında kalacağı şüphesizdir. Hakem Kurulunun kararlaştırdığı toplu sözleşmedeki artışlar enflasyon tahminlerinin üzerinde olacak şekilde 2021 yılı için revize edilmelidir.

Hükümetin pandemi dolayısıyla bazı toplum kesimleri ve sermaye kesimi için yaptığı düzenlemeler, verilen teşvikler ve yeniden yapılandırmaların karşılığı memurlar ve emeklileri için toplu sözleşmenin revize edilmesidir.

Bunun için sosyal tarafların biraya gelerek sorunu çözmeleri gerekmektedir. Kasım ayında toplanması gereken Kamu Personeli Danışma Kurulu bu gündemle acilen toplanarak sorun çözülmeli, muhtemel sapmalar dikkate alınarak 2021 yılında yapılacak artışlar yeniden belirlenmelidir.

“BASK VE BAĞLI SENDİKALARA YETKİ İSTİYORUZ”

2021 yılı Ağustos ayında 2022-2023 yılları için 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri yapılacaktır.

Bu görüşmelerde memurlar adına yetkili olan sendikalar ve konfederasyon değişmediği sürece memur ve emeklilerinin yüzü gülmeyecek, sorunları çözülmeyecektir. 5 dönemdir yetkili ama etkisiz sendikaların masada oturmasından dolayı enflasyon altında alınan ücret artışları memurların kaderi değildir.

Hangi hizmet kolunda olursa olsunlar tüm kamu görevlilerini, sendika tercih haklarını kullanarak BASK ve bağlı sendikaların çatısı altında toplanmaya, bağımsız sendikacılık mücadelesine destek vermeye çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)