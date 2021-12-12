“Memur ve emeklileri enflasyon mağduru”

BASK Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam, memur ve emeklilerinin hızla yoksullaştığını, toplu sözleşme mağduru memurların bir darbe de enflasyondan aldıklarını ve cepten yemeye devam ettiklerini söyledi.

Enflasyonun en büyük mağdurlarının memur ve emekliler ile ücretinden başka geliri olmayanlar olduğunu kaydeden Çam, “Hükumet artık memur ve emeklilerinin enflasyon kayıplarını vakit geçirmeden karşılamalıdır.

Hükumet, memur ve emeklisini enflasyon altında ezdirmekten vaz geçmeli; elektrik, su, doğalgaz, ekmek vb temel tüketim kalemlerindeki artışlar devletçe sübvanse edilmelidir.

Kamu görevlileri için vergi dilim oranları % 15’te sabitlenmeli, enflasyon altında alınan artışlara bir de vergi dilimi kesintileri eklenmemelidir” dedi.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirten Çam, sokaktaki vatandaştan Cumhurbaşkanı’na kadar herkesin pahalılıktan şikâyet ettiği ve vatandaşların zamları takip etmeye mecalinin kalmadığı bir dönemde TÜİK’in verilerini nereden ve nasıl topladığının gerçekten muammaya dönüştüğünü söyledi. (Haber Merkezi)

