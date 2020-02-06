Memur ve emeklileri 2020 yılını kayıpla karşıladı

Çarşı pazarda el yakan fiyatların TÜİK oranları arasında nasıl kaybedildiğini anlayamadıklarını belirten Çam, “TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Ocak ayında enflasyonun (TÜFE) % 1,35 arttığını, böylece Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından Ocak ayında memurlara reva görülen % 4’lük sadaka miktarı artışının, üçte birinin Ocak ayı enflasyonu ile eridiğini vurguladı.

TÜİK rakamları incelendiğinde, Ocak ayında, harcama gurubu ağırlığı % 23.29’dan % 22.77’ye düşürülen gıda ve alkolsüz içeceklerdeki enflasyon artışının % 4.65 olduğunun görüldüğünü belirten Çam, “Enflasyona ayar çekmek için ağırlığı düşürülse bile, memur ve emeklileri ile asgari ücretlilerin aylıklarının % 35’i ile %50’si arasındaki miktarın sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için gıda harcamalarına ayırmak zorunda oldukları düşünüldüğünde durumun vahametinin ortaya çıktığını anlattı.

VATANDAŞIN TÜİK’E GÜVENİ VAR MI?

TÜİK verilerinin verilerin ısmarlama olduğunun bilincinde olduklarını belirten Hayati Çam, Çarşı-pazardaki, doğalgaz ve elektrik faturalarındaki, gıda maddelerindeki vb. artışın enflasyon rakamları arasında nasıl kaybolduğunu anlayamadıklarını dile getirdi.

Raflarındaki malların kalitesi tartışmalı yaygın mağaza zincirlerinin fiyatlarının kullanılarak enflasyon oranına müdahale edilmesini de kabul etmediklerini anlatan Çam, oranların istatistik oyunları ile daha aşağıya düşürülmesinin kimseye yarar sağlamadığını, türlü oyunlarla enflasyonu düşük göstermenin, çarşı-pazardaki el yakan fiyatları değiştirmediğini anlattı.

TÜİK’İN VERİ TOPLADIĞI YERLERİN ADRESLERİNİ İSTİYORUZ

Türkiye genelinde TÜİK tarafından enflasyon belirlenmesinde fiyat alınan alışveriş merkezlerinin isim ve adreslerinin istediklerini belirten Çam, “açıklama yapılsın ki vatandaşlar olarak biz de oralardan alışveriş yapalım, kazıklanmayalım, aldatılmayalım” dedi.

Hayati çak açıklamasında “BASK olarak Cumhurbaşkanına 12.kez başvurmuş olmamıza ve siyasi partilerle sorunu defalarca paylaşmış olmamıza rağmen memurların ikramiye hakkı göz ardı edilmektedir. Yetkili sendikalardan ise tek bir ciddi ses çıkmamaktadır.

Kamu görevlileri bunun hesabını sözde yetkili sendikalardan soracaktır” dedi. (Haber Merkezi)