“Memur ve emeklilere ek zam zorunlu oldu”

“TÜİK tarafından açıklanan ısmarlama rakamlara göre, Şubat ayında enflasyonun (TÜFE) % 4.81, Bağımsız araştırma grubu olan ENAGRUP (Enflasyon Araştırma Grubu)’a göre Şubat ayı enflasyonu % 5,44, Aralık ayına göre yılın ilk iki aylık enflasyonu ise % 21.5’ olduğunu belirten Çam, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“2022 yılının ilk iki ayında; 6 aylık dönem için verilen % 7.5 oranındaki artışın iki katından fazlası erimiş, memur ve emeklileri % 8.95 alacaklı hale gelmiştir.

Açıklanan bu oran vatandaşın günlük hayatta bizzat yaşadığı, eşine ve çocuklarına ve varsa diğer aile fertlerine karşı mahcup ve çaresiz kaldığı gerçek enflasyonu değil ısmarlama enflasyonu göstermektedir.

Resmi hesaplamaların TÜİK’in ısmarlama verilerine göre yapılıyor olması memur ve emeklilerin geçim sorununu halı altına süpürmekten başka bir işe yaramamaktadır.

Türk-İş’in araştırmalarına göre 4 kişilik bir ailenin “sağlıklı, dengeli ve yeterli beşlenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması”nı gösteren açlık sınırı Şubat ayı için 4.552,56 TL; “Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı”nı gösteren yoksulluk sınırı ise 15.139,90 TL’ye yükselmiştir.

Asgari ücret 4.253,40 TL, bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 5.969,80 TL’dir.

Cumhurbaşkanlığı verilerine göre ortalama emekli aylıkları 2.566,20 TL ile 4.674,40 TL arasında değişmektedir. Bunun anlamı açıktır. Emeklilerin tamamına yakını açlık sınırı altında aylık almaktadır. Memurların tamamına yakını ise yoksulluk sınırı altında aylık almaktadır. Bu şartlar altında ve bu aylıklarla memur ve emeklilerinin insan onuruna yaraşır hayat sürmeleri ve aile sorumluluklarını yerine getirmeleri mümkün değildir.

Vitrin ve raflardaki malların her gün değişen etiketlerini takip etmek ve karşılaştırmak imkansız hale gelmiştir.

Devlet ve resmi kurumların akaryakıta, elektriğe, ekmeğe, suya, ulaşıma ve diğer tüm maddelere “güncelleme” adı altında yaptıkları artışları aylığından başka geliri olmayanların aylıklarına neden yapmadıklarını, alacaklarına saat sektirmeden yaptıkları güncellemeleri, memur ve emeklilerin aylıklarına aylık bazda bile olsa neden yapmadıklarını anlayamıyoruz.

Akaryakıt, doğalgaz, elektrik ve gıda başta olmak üzere temel tüketim maddelerinde anında etikete yansıyan artışların memur ve emekliler söz konusu olduğunda aylık bazda bile gündeme gelmemesinin Anayasada ifadesini bulan sosyal devlet anlayışının reddi olduğu bilinmelidir.

Sosyal devlet ilkesi Anayasa kitapçığının sayfalarından çıkarılıp hayata geçirilmelidir.

Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki: Enflasyon yıllık bazda tek haneli rakamlara ininceye kadar memur ve emeklilerin aylıklarında eşel- mobil sisteme geçilmelidir.

Her konuda ahkam kesen sözde yetkili sendikaların, memur ve emeklilerinin hak ve çıkarları söz konusu olduğunda susturucu takılmışçasına sessiz kalarak uygulamalara onay vermeleri utanç vericidir.

Mart ayında toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulunun ilk gündem maddesi ‘toplu sözleşme revizyonu ve eşel-mobil siteminin hayata geçirilmesi’ olmalıdır.” (Haber Merkezi)