“Memur ve emekliler için destek paketi açıklansın”

Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan artışların ülke gerçekleriyle örtüşmediğini söyledi.

Son 10 yıldır memur maaşlarının enflasyonun bile altında kalarak sürekli eridiğini belirterek bu durumun küresel salgınla birlikte sürdürülemez hale geldiğini, memur ve emeklinin yoksulluk içinde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumda olduğunu vurgulayan Selim Aydın; enflasyon farkının alım gücünde bir telafi içermediğini, aksine geç kalmış bir mahsuplaşma ile memur maaşlarına reel anlamda sıfır zam yapıldığının tescili olduğunu, memur ve emeklinin bu durumda alışveriş yapamaz hale geldiğini, kamuoyundaki rakamlar ile memurun eline geçen rakamlar arasında dağlar kadar fark bulunduğunu da bildirdi.

Tüm dünyanın zor bir dönem geçirdiğini belirten Aydın, gelir dağılımında adaletin sağlanması için en önemli araçlardan birinin benimsenen ücret politikaları olduğunu da hatırlatarak “Ülkemizde desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimlerden birisi de maaşları enflasyonun bile altında kalan kamu görevlileri ve emeklilerdir. Tüm dünya ülkeleri dar ve sabit gelirli kesime yönelik tedbir alırken ülkemizde enflasyon yüzde 14,6 olmuş ama memur maaşına yüzde 3 artış yapılmıştır. Böyle bir uygulama var olan ekonomik sorunları daha da derinleştirir. Memur ve emeklilere yapılacak destek ekonomiye de can suyu olacak piyasaların canlanmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaş artışlarının gerçekleşen enflasyon, yoksulluk sınırı ve refah payının temel alındığı bir mantık içinde belirlenmesi lüzumludur.

Ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek, enflasyona yenik düşen, temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve alım gücünü yükseltmek amacıyla memur ve emeklilere de bir destek paketi açıklanmasını ve kamu görevlilerine ek zam verilmesin talep ediyoruz. Bu talebimizi ve gerekçelerini içeren mektuplarımızı 81 ilden Cumhurbaşkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı’na gönderiyoruz. Hazırladığımız gerçek maaş bordrolarını da mektubumuza ekledik ve kamu çalışanlarımızın içinde bulunduğu zorluğu ortaya koyduk. Yetkililerin memurlarımızı enflasyona ve ekonomik olumsuzluklara ezdirmeyeceğini umuyor; maaşlardaki erimeyi telafi edecek ek bir zamla salgınla mücadelenin kahramanlarının yüzlerini güldürmesini bekliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)