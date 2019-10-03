“Memur ve emekli önümüzdeki iki yılı kaybetti”

BASK Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam, yeni yasama döneminin başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada, memurların TBMM’nden birikmiş sorunlarına çözüm bulunması beklentisinde olduklarını ifade etti. Hazırlanan “Kamu Görevlilerinin Temel Sorunları Raporu”nu siyasi parti gruplarına ilettiklerini anlatan Çam, TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin sorunların çözümü için adım atmalarını ve atılacak adımlara destek vermelerini istedi.

Darbe girişimi, ekonomik kriz ve seçimler nedeniyle çözümü sürekli ertelenen sorunların gündeme taşınması, TBMM çatısı altında çözüm bulunması için genel talepleri TBMM’de temsil edilen partilere bir rapor halinde ilettiklerini dile getiren Çam, 5. dönem (2020-2021) toplu sözleşmelerinde yaşanan danışıklı döğüş ardından Hakem Kurulunun hakemliğe yakışmayan kararı sonucu memur ve emeklilerin önümüzdeki iki yılı kaybettiğini anlattı.

STK’ların TBMM komisyonlarından dışlanmaması gerektiğini ifade eden Çam, 4688 Sayılı yasada değişiklik yapılması gerektiğini, memurun yasal hakkı olan ikramiyelerin verilmesi, yoksulluk sınırının altında memur aylığı olmaması, emeklilik aylığındaki düşüşün engellenmesi, memurların vergi dilimi mağduriyetinin önlenmesi, sosyal yardımların anlamlı hale getirilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarının, kamu kurum ve kuruluşları tarafından keyfi ve düzensiz olarak yapılmak yerine her yıl yapılmalı ve mülakat uygulamasına son verilmesi, katsayı adaletsizliğinin giderilmesi, devlet memurluğu genel kurallarına uyulması, Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi gibi sorunların TBMM çatısı altında çözülmesini istediklerini ifade etti.

(Haber Merkezi)