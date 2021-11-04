“Memur ve emekli enflasyon altında ezilmeye devam ediyor”

TÜİK’in sahadaki gerçek fiyatlardan uzak olan bir yöntemle Ekim ayı enflasyonunu masa başında ancak % 2.39’a indirebildiğini kaydeden Çam, “Hafta başında basına sızan TÜİK oranı ile ilgili haberler içimizi karartmaktadır. TÜİK’in, araştırmalarının güvenilirliğinin sağlanması için sivil denetime açılması elzem hale gelmiştir. Sokaktaki vatandaştan Cumhurbaşkanına kadar herkesin pahalılıktan şikayet ettiği ve vatandaşların zamları takip etmeye mecalinin kalmadığı bir dönemde TÜİK’in verilerini nereden ve nasıl topladığı gerçekten muammaya dönüşmüştür” dedi.

TÜİK verilerine göre Kasım ayı kira artış oranının % 17.09 açıklanmasının ise kiracıların korkulu rüyası olduğunu belirten Çam, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“İşin vahim tarafı TÜİK tarafından açıklanan Yİ-ÜFE rakamları çerçevesinde 2022 yılı için “yeniden değerleme oranı”nın % 36,20 olarak açıklanmış olmasıdır. Belli ki TÜİK TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları arasında tahterevalli oynamaktadır. Cumhurbaşkanı tarafından müdahale olmazsa yılbaşında tüm harç, vergi ve cezalar % 36.20’lik yeniden değerleme oranında artırılabilecektir.

Vatandaşın hızla yoksullaştığı bir ortamda, enflasyonu düşük göstermek için TÜİK’in durumdan vazife çıkarması abesle iştigaldir.

Vatandaşın TÜİK’in açıklamalarını ciddiye alabilmesi için hesaplamalarının istatistik kurallarına ve etik değerlere uygun hale getirilmesi gerekir.”

“MEMUR VE EMEKLİLERİ ENFLASYON MAĞDURU”

“Enflasyon ortamlarının en büyük mağdurları memur ve emekliler ile ücretinden başka geliri olmayanlardır.

Memur ve emeklilerinin enflasyon alacaklısı olması yoksullaşmalarının artması anlamına gelmektedir. Hükumet artık memur ve emeklilerinin feryadını duymalı, kayıplarının karşılanmasını sağlamalıdır.

Memur ve emeklilerine yapılacak ödemeleri “ekonomik bir sorun” olarak gören bir iktidar anlayışının yetkili sendikalarla anlaşıp milyonlarca insani yoksulluğun pençesine itmesi kabul edilemez.

Hükumet, memur ve emeklisini enflasyon altında ezdirmekten vaz geçmeli; elektrik, su, doğalgaz, ekmek vb temel tüketim kalemlerindeki artışlar Devletçe sübvanse edilmelidir.

Kamu görevlileri için vergi dilim oranları %15’te sabitlenmeli, enflasyon altında alınan artışlara bir de vergi dilimi kesintileri eklenmemelidir.” (Haber Merkezi)

