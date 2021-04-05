Memur-Sen’den suç duyurusu

Memur-Sen İl Temsilcisi Tekin Çınar, Çorum Adliyesi önünde sendika üyeleri adına basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile bazı parti yöneticileri de katıldı.

Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladıklarını söyleyen Tekin Çınar, “Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, silahlı kuvvetler dâhil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir” dedi.

Türkiye’nin artık darbecilerden hesap sorulan bir ülke olduğunu kaydeden Çınar, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Biz de Memur-Sen olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meşum açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” diye konuştu.

Çınar, açıklamasında bu kişilerin rütbelerinin ellerinden alınması gerektiğini, darbe heveslilerinin de hesap vermesi gerektiğini dile getirdi. Memur-Sen heyeti açıklamanın ardından suç duyurusunda bulundu.

(Nurdan AKBAŞ)

