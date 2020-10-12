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Memur-Sen’den Müftülük ziyareti
Memur-Sen yönetimi Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftüsü Muharrem Biçer'i makamında ziyaret etti.
Güncel 12.10.2020, 20:08
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Ziyarette Memur-Sen İl Başkanı Tekin Çınar, Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi'de hazır bulundu.
Memur-Sen İl Başkanı Tekin Çınar, Memur-Sen teşkilatı adına tüm Din Görevlilerinin haftalarını tebrik ettiklerini ifade etti. (Haber Merkezi)
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