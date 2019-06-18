Memur-Sen’den kurum yöneticilerine hayırlı olsun ziyareti

Ziyaretlerde Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Yıldız, Toç Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Arzu Özkader, Bem- Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin, Enerji Bir-Sen İl Temsilcisi İsmail Temur, Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Bayrak, Kültür Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Bayrak, Emekli Memur-Sen İl Temsilcisi Orhan Uyanık’ta hazırda bulundu.

Ziyarette; Memur-Sen Çorum İl Temsilciliği olarak yöneticilere görevlerinin kendileri, çalışanları ve şehir için hayırlı olması dileğinde bulunan Saatcı, makamların hizmet etme makamlarına dönüştürüldüğünü, halka hizmetin hakka hizmet kabul edildiğini böylece Türkiye’ye bu bağlamda çağ atlatıldığını belirtti. Saatcı, “Ülkemize, vatandaşlarımıza hizmet etmek, onların barış ve huzuru, refahı, sağlığı, mutluluğu, birlikteliği için çalışmak, emek vermek onların hayır duasını alabilmek en büyük mutluluk ve makam olsa gerek. Bu nedenle bizlerde Sivil toplum kurum ve kuruluşları olarak başta kamu çalışanlarının hak ve hukukları için, sonrada şehrimiz, ülkemiz ve halkımız için gece gündüz çalışmak zorundayız. Şehrimize ve vatandaşlarımıza yapılacak her güzel adımda sayın valimizin yanında yer alacağımızın ve bütün imkânlarımızla destek olacağımızın bilinmesini istiyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)