Memur-Sen’den Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepki

Memur Sen Çorum İl Başkanı Tekin Çınar, insanlığının inançlarını hedef almanın özgürlük değil, küstahlık olduğunu söyledi. Çınar, Avrupa’da birçok ülkede cinnet hali yaşandığını belirterek, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobinin, Avrupa aklını esir aldığını, aşırı siyasetin ürettiği politikaların siyaseti belirler hale geldiğine dikkat çekti.



"Almanya’da cami baskını, Hollanda’da Gert Wilders’in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Fransa’da Macron’un, ifade hürriyeti kavramının ardına sığınarak, İslam’a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir" diyen Çınar, “Burada bir başka tepkimizi de ifade etmek istiyorum. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunan Birleşik Arap Emirliklerini de tarih de biz de not ediyoruz. Dine ve kutlu Nebi’ye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalistlerin taşeronluğu ve ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

İnançların farklı, fikirlerin karşıt görüşlü olabileceğini dile getiren Çınar, “Bir ortaklığımız var. Biz inanız dünyada birlikte yaşıyoruz. Hiçkimse hiç kimsenin dinine, hükümlerine, kutsallarına hakaret etme, yok etme hakkına sahip değildir. Ve olamayacaktır. Macron ve diğerlerinin neyi gizlendiğinin iyi bilinmesi gerekiyor. Dünyanın imkânlarını, insanların inançlarını çalanlar yani Macron gibiler, inanca ve kutsallara hakaretle yenilgilerini gizlemeye, yok oluşlarını geciktirmeye, kirli düzenlerini devam ettirmeye yönelik tetikçi konumlarını devam ettiriyorlar. Bizim gözümüzde Macron ve benzerleri emperyalistlerin amelesi, kapitalistlerin, finans baronlarının hademesidir. Güzel ahlak için gönderilmiş Hz. Resulü hakaretlerine konu eden zihniyet, dünya üzerinden silinmeye mahkûmdur” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da katıldı.