Memur-Sen’de yeni yönetim

Memur-Sen İl Temsilcisi olarak görev yapan Ahmet Saatci’ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Ali Yıldız, birlik beraberlik içerisinde alınan bu kararların bundan sonraki çalışmalara da yansıyacağını ve Memur-Sen ailesi olarak talepleri kazanıma dönüştürmek için son sürat çalışacaklarını söyledi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Yıldız, 19-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılan Memur-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı ile ilgili şube başkanlarına detaylı bilgiler de verdi.

Toplantı sonunda Ali Yıldız başkanlığındaki Memur-Sen Çorum İl Temsilciliği yönetimi şu şekilde oluştu: “İl Sekreteri Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Tekin Çınar, Teşkilattan Sorumlu İl Temsilci Yardımcısı Bem Bir Sen Şube Başkanı Burhan Şahin, Mali İşlerden Sorumlu İl Temsilci Yardımcısı Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Bayrak, Sosyal İşlerden Sorumlu İl Temsilci Yardımcısı Büro Memur Sen Şube Başkanı Erdoğan Cengiz, Basın ve İletişimden Sorumlu İl Temsilci Yardımcısı Toç Bir Sen Şube Başkanı Arzu Özkader”

(Volkan SINAYUÇ)