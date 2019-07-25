Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102045
ALTIN
258.963
DOLAR
5.6945
STERLİN
7.0929
EURO
6.3425

Memur-Sen’de yeni yönetim

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Çorum’da faaliyet gösteren sendikaların ittifakıyla Memur-Sen İl Temsilciliği görevine seçilen Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Yıldız, Şube başkanları ile ilk toplantısını yaptı.

Memur-Sen’de yeni yönetim

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Çorum’da faaliyet gösteren sendikaların ittifakıyla Memur-Sen İl Temsilciliği görevine seçilen Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Yıldız, Şube başkanları ile ilk toplantısını yaptı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 21:10
Memur-Sen’de yeni yönetim

Memur-Sen İl Temsilcisi olarak görev yapan Ahmet Saatci’ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Ali Yıldız, birlik beraberlik içerisinde alınan bu kararların bundan sonraki çalışmalara da yansıyacağını ve Memur-Sen ailesi olarak talepleri kazanıma dönüştürmek için son sürat çalışacaklarını söyledi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Yıldız, 19-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılan Memur-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı ile ilgili şube başkanlarına detaylı bilgiler de verdi.

Toplantı sonunda Ali Yıldız başkanlığındaki Memur-Sen Çorum İl Temsilciliği yönetimi şu şekilde oluştu: “İl Sekreteri Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Tekin Çınar, Teşkilattan Sorumlu İl Temsilci Yardımcısı Bem Bir Sen Şube Başkanı Burhan Şahin, Mali İşlerden Sorumlu İl Temsilci Yardımcısı Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Bayrak, Sosyal İşlerden Sorumlu İl Temsilci Yardımcısı Büro Memur Sen Şube Başkanı Erdoğan Cengiz, Basın ve İletişimden Sorumlu İl Temsilci Yardımcısı Toç Bir Sen Şube Başkanı Arzu Özkader”

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Mehmet Karadağ’ın kızı Merve dünyaevine giriyor
Mehmet Karadağ’ın kızı Merve dünyaevine giriyor
Çorum satranç takımına Konya’da “Büyük” jesti
Çorum satranç takımına Konya’da “Büyük” jesti
Nuhut’un Baki Kerimoğlu’na kutlama ziyareti
Nuhut’un Baki Kerimoğlu’na kutlama ziyareti
“Modern Pentatlon’da genç olimpiyat adaylarımız var”
“Modern Pentatlon’da genç olimpiyat adaylarımız var”
“Kadeş, Çorum için bulunmaz bir değer”
“Kadeş, Çorum için bulunmaz bir değer”
Müftülük ve Yeşilay’dan “Bağımlılık” semineri
Müftülük ve Yeşilay’dan “Bağımlılık” semineri
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim