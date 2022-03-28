Memur-Sen Genel Başkanı’nın ziyaretleri
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak amacıyla Çorum’a geldi.
Güncel 28.03.2022, 22:31
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Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamlarında ziyaret eden Yalçın, ziyaretlerin ardından Eğitim Bir Sen Çorum Şube Yönetimi, İlçe yönetimleri ve işyeri temsilcilerinin katılmış olduğu Eğitim Bir Sen Çorum Şubesi Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı.
(Haber Merkezi)
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