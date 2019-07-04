“Memur maaşları eridi”

Ocak ayında memur ve emeklilere %4 maaş artışı yapıldığını ancak bu dönemde enflasyonun %5,01 olduğunu ifade eden Çam, “Şimdi kamu görevlilerine 2019 yılının ikinci yarısı için %5 ve üzerine %1,01 enflasyon farkı olmak üzere toplam %6 zam yapılacak. Gerek enflasyon farkının sonradan ödenmesi gerekse cebimize yansıyan enflasyonun açıklanandan fazla olması nedeniyle kamu görevlilerinin maaşları sürekli erimektedir.

Ne yazık ki toplu sözleşmenin kapsamındaki 4 yarı yılda da memur maaşları enflasyona yenik düşmüştür. Dolayısıyla toplu sözleşme, kamu görevlilerine hiç bir ekonomik katkı sağlamamıştır. Yani yetkili konfederasyon toplu sözleşme masasına hiç oturmasaydı zaten memur maaşlarına hükümetin yapacağı zam da enflasyon kadar olacaktı. Hal böyle olunca bu konfederasyonun memurların hayrına hiç bir işe imza atmadığı da resmî olarak ortaya çıkmıştır” dedi.

5. Dönem toplu sözleşme görüşmelerini gerçekleştirilirken Türkiye Kamu-Sen olarak kamu görevlilerini ve emeklileri herhangi bir zarara uğratacak işlem yapılmaması için müdahale edeceklerinin bilgisini veren Çam, “Yıllardır ifade ettiğimiz gibi memur ve emekliye toplu sözleşme masasında enflasyon farkı değil, büyüme ve refah payı verilmesi noktasında adımlar atılmasının gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu yıl da Türkiye Kamu-Sen büyüme ve refah payı ısrarını dile getirecektir. Bütün kamu çalışanlarını bu yıl gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmelerini yakından takip etmeye ve yetkili konfederasyonun olası yanlış tutumuna karşı tepki göstermeye davet ediyoruz. Aksi halde bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de eriyen maaşlar, azalan alım gücü ve zorlaşan hayat şartları ile karşı karşıya kalmamız işten bile değildir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)