“Memur aylıkları için 2021 artış oranları revize edilmeli”

TÜİK tarafından açıklanan ve inandırıcı bulmadıkları ısmarlama rakamlara göre Aralık ayında enflasyonun % 1.25 arttığını belirten Çam, “Temmuz ayındaki % 0.58, Ağustos ayındaki % 0.86, Eylül ayındaki % 0.97, Ekim ayındaki % 2.13, Kasım ayındaki% 2.3 ve Aralık ayındaki % 1.25’lik enflasyonun kümülatif toplamı % 8.36 etmektedir. Bu durumda, Hakem Kurulu tarafından Temmuz ayında memur ve emeklilerine reva görülen % 4’lük sadaka miktarı artışın tamamı erimiş, memur ve emeklileri yılın bitmesi ile % 4.36 alacaklı hale gelmiştir” dedi.

Toplu sözleşme gereği memur aylıklarına Ocak ayında % 3 artış yapılması öngörüldüğünü, 2020 yılının ikinci altı ayındaki % 4.36’lık enflasyon farkı ile birlikte artışın % 7.36 olduğunu belirten Çam, “Hakem Kurulu kararı alındığında 2021 enflasyon beklentisi % 5.4 idi. Oysa Merkez Bankasının 2021 yılı enflasyon beklentisi % 9.4’tür. Bu durumda memur ve emeklilerin 2021 yılı için de enflasyon altında kalacağının ispatıdır. Bu nedenle toplu sözleşme revize edilerek yıllardan beri büyümeden pay alamayan memurların aylıklarına 2021 yılı için enflasyon üzerinde artış yapılmalıdır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)