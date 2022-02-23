“Memlekete katkı sağlayan her kuruluşun yanındayız”

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ziyarette Teknokent A.Ş.’nin yeni döneminde yapacağı projeler ve alacakları destekler üzerine istişarelerde bulunduklarını belirtti. Ceylan, memleketin gelişmesine katma değer sunan her Sivil Toplum Kuruluşu’nun yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini dile getirdi.

2022 yılında Teknokent’e neler yapılacağı konusunda tek tek değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda bilgi veren Milletvekili Ceylan, ayrıca Teknokent’te Sosyal Tesis Tamirat ve tadilatı ayrıca Güneş Enerji Santrali yapımı konusunda Sanayi Bakanlığı’nın ARGE teşvikleri genel Müdürlüğünün desteği ile start verileceğini anlattı.

