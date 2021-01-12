Memidik Genç hayatını kaybetti
Çorum Merkez Kızılkır Köyü’nden Adem, İsmail ve Mehmet Genç’in babaları olan Memidik Genç vefat etti.
Güncel 12.01.2021, 23:03 12.01.2021, 23:13
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Merhumun cenazesi saat 10.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen cenaze namazının ardından merkeze bağlı Kızılkır Köyü’ne götürüldü. Cenaze burada helallik alınmasından sonra ise toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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