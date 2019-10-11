Meme kanserine farkındalık yürüyüşü

Çorum’da Sağlık Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerinin de katılımıyla “meme kanserine” dikkat çekmek için pembe balonlar ve pembe kaşkoller eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.