Meme kanserine farkındalık yürüyüşü

Saat Kulesi önünde başlayarak AHL Park’ta son bulan “Meme Kanserine Karşı Farkındalık” yürüyüşünün organizasyonunu Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yaptı.
Yakalarına kansere karşı erken teşhise ve meme kanserine karşı vurgu yapan kurdele takarak pembe kaşkol giyen katılımcılar, ellerinde pankartlarla yürüdüler.
Meme kanserine dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüşe İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Göksal, Onkoloji Hastalıkları ile Savaşma Derneği (ONKO-SAV) üyeleri, lise öğrencileri ve Sağlık Müdürlüğü personeli katıldı.
(Taner ŞİMŞEK)