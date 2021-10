“Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır”

Meme kanserinin gerek dünyada gerekse ülkemizde en sık izlenen ilk on kanser arasında yer aldığı bilgisini veren Şahin, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser olması nedeniyle meme kanseri ile ilgili farkındalığın oluşturulması ve özellikle kadınların bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Meme kanseri kadınlarda görülen kanserlerin %33’ünü oluşturduğuna değinen Şahin, tüm kanser hastalarının ise %20’sini tehdit ettiğini söyledi.

Kadınlardan yılık düzenli muayene yaptırmalarını isteyen Şahin, günümüzde her 8 kadından 1’inin hayatı boyunca meme kanseriyle karşı karşıya kalma riskiyle yaşadığını açıkladı.

Referans olması için 30’lu yaşlarda en az bir kez mamografi çektirilmesi gerektiğine vurgu yapan Şahin, “Meme kanserinde erken teşhis için memesinde herhangi bir değişiklik fark etmeyen 40 yaş üzerindeki her kadın yıllık mamografi çektirmelidir. Böylece meme kanserinin ele gelen büyüklüğe ulaşmadan yakalanması mümkün olur. Bununla birlikte daha sonraki mamografi çekimlerine referans olması için 30’lu yaşlarda en az bir mamografi çektirilerek filmin saklanması önerilmektedir” dedi.

Kanserden değil, geç kalınmasından korkulması gerektiğine dikkat çeken Şahin, “Ailesinde hiç meme kanseri olmayanlar 35 yaşından sonra, ailesinde kanser öyküsü bulunanlar ve genetik meme kanseri riski altında olanlar ise 25 yaşından sonra ilk ultrasonografilerini yaptırmalıdır. Bu kişiler ilk ultrason yaptırdıkları yaştan itibaren her yıl düzenli olarak ultrason takibi altında olmalıdır” diye konuştu. (Haber Merkezi)