Memduh Tuluk’un eşi, İzmir’de Covit-19’dan hayatını kaybetti 

Uzunca bir süredir İzmir’de yaşayan Çorum’un tanınmış simalarından ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin eski başkan yardımcılarından, Stüdyo Lale’nin kurucusu Memduh Tuluk’un eşi Yüksel Tuluk (75), Covit-19 tedavisi gördüğü İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün saat 12.00 sıralarında hayata veda etti.

Ekrem Tuluk, Ülker Olukçu, Mustafa Tuluk ve Tuğba Gazel’in anneleri olan Yüksel Tuluk’un, son günlerde yoğun bakımda ve entübe durumda olduğu öğrenildi.

Telefonla görüştüğümüz Memduh Tuluk da, evinde karantinada olduğunu bildirdi.

Yüksel Tuluk’un cenazesi, bugün ikindi namazının ardından İzmir Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

