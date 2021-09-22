Memduh Tuluk Çorum’da

Stüdyo Lale’nin kurucusu, Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin eski başkan yardımcılarından Memduh Tuluk, ağabeyi, metal sanatçısı Hasan Tuluk ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, mahalle arkadaşı Mehmet Yolyapar’la özlem giderdi.

İzmir’de yaşayan Memduh Tuluk, 16 Nisan 2021 tarihinde Covit yüzünden eşi Yüksel Tuluk’u kaybetmiş, kendisi de hastanede tedavi görerek salgını atlatmıştı. (Haber Merkezi)

