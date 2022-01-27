Çorum Merkez Tarhan Köyü’nden Aslan ve Rıza Ebren’in babaları, Çayhatap Köyü’nden merhum Selamet Örgel ile Erdoğan Örgel’in enişteleri Memduh Ebren hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi yarın (28 Ocak) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenecek törenin ardından Tarhan Köyü’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

