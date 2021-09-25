Meltem ve Uğur Çınar’dan “daha nice yıllar” temennisi
Güncel 25.09.2021, 00:43
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Umut Radyo sahipleri Meltem ve Uğur Çınar, ÇORUM HABER’in 37. yayın yılını ve duayen gazeteci Mehmet Yolyapar’ın meslek yaşamında 52. yılına girişini pasta ile kutladılar.
Çınar’lar, Meltem Danışman Çınar’la birlikte Umut Radyo’da “Çorum Güncesi” programını yapan Mehmet Yolyapar’a daha nice yıllar dileğinde bulundular. (TANER ŞİMŞEK)
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