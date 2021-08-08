Meltem Danışman Çınar bu sabah annesini kaybetti

Kızı Meltem Danışman Çınar ve damadı Uğur Çınar, dün akşam oturup sohbet ettikleri Gülten Sultan Danışman’ı bugün saat 10.00 sıralarında ziyaret ettiklerinde biraz önce hayata veda etmiş halde buldular.

2011’de kaybettiğimiz emekli öğretmen Haydar Danışman’ın eşi, Maliye memuru Metehan Danışman, Meltem Danışman Çınar ve Ankara Eti Holding’de Kimya Mühendisi Savaş Danışman’ın anneleri, Umut Radyo Kurucusu Uğur Çınar’ın kayınvalidesi, Saadettin Şahin, Ethem Şahin ve Gülçin Sakçı’nın ablaları olan Gülten Sultan Danışman’ın cenazesi, yurt dışındaki kardeşlerinin yetişebilmesi için yarına bırakılacak.

Yarın, muhtemelen öğleden sonra, Hacı Bektaş Vakfı’nda yapılacak törenden sonra Yenice köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.