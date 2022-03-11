Meltem Danışman Çınar “ulusal düzeyde” sunucu

SEMPOZYUM’DA ÜST DÜZEY İSİMLER

Yoğun katılımla geçen programa Avusturya Alevi İnanç Toplumu Kadınlar Birliği ve Hızır Avusturya Başkanı Zöhre Doğan, Avusturya Alevi İnanç Toplumu Genel Başkanı Yüksel Bilgin, Kadın Hakları Savunucusu CHP Parti Meclisi Üyesi Sendikacı Yaşar Seyman, CHP Parti Meclisi Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, CHP Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse, CHP Eski Ankara Milletvekili 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Hukukçu Şenal Saruhan, Gezi Direnişi Şehidi Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, Aşık Veysel, 'in torunu Gündüz Şatıroğlu ve çok sayıda konuk katıldı.

ALEVİLİK, AVUSTURYA’DA RESMİ OLARAK TANINIYOR

Alevi – Bektaşi inancının resmi olarak Avusturya Devleti’nce tanınmasını sağlayan Avusturya Alevi İnanç Toplumu örgütü bünyesinde yıllardır faaliyetlerini sürdüren Kadınlar Birliği bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Hacıbektaş Belediyesi ile ortak olarak sempozyum düzenledi. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezindeki etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

