Meltem Çınar’ın annesi Gülten Sultan defnedildi

Meltem Danışman Çınar ve damadı Uğur Çınar ile birlikte bir gece önce birlikte olan ve ertesi gün sabah saatlerinde ise geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Gülten Sultan Danışman (71) saat 13.00’de Hacı Bektaş Vakfı Çorum Şubesi önünde yapılan törende Nurettin Aksoy’un dua ve gülbengleri eşliğinde helallik alınmasının ardından Yenice Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum emekli öğretmen Haydar Danışman’ın eşi, Maliye memuru Metehan Danışman, Meltem Danışman Çınar ve Ankara Eti Holding’de Kimya Mühendisi Savaş Danışman’ın anneleri, Umut Radyo Kurucusu Uğur Çınar’ın kayınvalidesi, Saadettin Şahin, Ethem Şahin ve Gülçin Sakçı’nın ablaları olan Gülten Sultan Danışman’ın cenazesine ailesi, yurt dışında bulunan kardeşleri başta olmak üzere Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.



(Eray UZUN)

