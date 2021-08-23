Melikgazi’de aşure etkinliği

Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezlerinde aşure etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın’ın da katıldığı etkinlikte katılımcılara aşure ikram edildi.

Melikgazi Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın eşi Hacer Yağbat, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın eşi Perinay Tahtasız, AK Parti Kadın Kolları Üyeleri, CHP Kadın Kolları Üyeleri, Hacı Bektaş Veli Vakfı üyeleri ve çok sayıda kadının katıldığı etkinlikte Feyza Aşgın, misafirlerine Melikgazi Kültür Merkezi’ni gezdirerek faaliyetler hakkında bilgiler verdi. (Haber Merkezi)