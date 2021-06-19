Melikgazi Kültür Merkezi açılış için gün sayıyor

Şehrin değişik bölgelerinde yer alan 7 kültür merkezi ile kadınlar ve gençler başta olmak üzere her yaştan Çorum halkına hizmet veren kültür merkezlerine bir yenisi daha ekleniyor. Melikgazi Kültür Merkezi 25 Haziran Cuma günü açılacak.

Gönül Belediyeciliği kapsamında yaptığı çalışmalarla örnek belediyeler arasında yer alan Çorum Belediyesi, geçtiğimiz hafta Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezini hizmete sunmuştu. Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan Melikgazi Kültür Merkezi’nin hizmete girmesi ile birlikte şehirdeki kültür merkezi sayısı 8’e yükselmiş olacak.



