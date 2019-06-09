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Melikgazi Deresi’nde temizlik

Çorum Belediyesi, aşırı yağışlar sebebiyle dolan Melikgazi dere yatağında temizlik çalışması yaparak, derenin üstü açık olan bölümlerini temizliyor.

Melikgazi Deresi’nde temizlik

Çorum Belediyesi, aşırı yağışlar sebebiyle dolan Melikgazi dere yatağında temizlik çalışması yaparak, derenin üstü açık olan bölümlerini temizliyor.

09 Haziran 2019 Pazar 20:15
Melikgazi Deresi’nde temizlik

Yaptıkları dere temizliği çalışmaları ile halk sağlığını tehdit eden koşulları ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Melikgazi Deresi dere yatağında oluşan kirliliğin önlenmesi için yıllık temizlik çalışmaları başladı. Sinek ve haşere çoğalmasını engellemek amaçlı çalışmalar sürdürülüyor. Hemşehrilerimizin sağlığını tehdit eden bu unsurların ortadan kaldırılması ve olası yağışlarda su baskınlarına sebebiyet vermemesi için Melikgazi Deresi’nde dere yatağı temizleme çalışması yaptık” dedi.

(Haber Merkezi)

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