Melik Gazi Kültür Merkezi açılıyor

Çorum’da Bahçelievler Mahallesi içerisinde Belediye tarafından yaptırılan Melik Gazi Kültür Merkezi’nin Ramazan Bayramı sonrasında hizmete gireceği belirtildi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gönül belediyeciliği kapsamında çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aşgın bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi Sülüklü mevkiinde bulunan Melik Gazi Kültür Merkezi’ni Ramazan Bayramı sonrasında hizmete açacaklarını sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

