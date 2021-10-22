Melek Savaş defnedildi

Yaşlılara bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Melek Savaş'ın cenazesi önceki gün saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak merkeze bağlı Kızılkır Köyü'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, CHP Belediye Meclisi Üyeleri Naz Bulut, Eren Atlas, Dedesli Ovası Derneği Başkanı Arap Filiz, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

