Mekke’nin fethinin 1391.yılı 31 Aralık’ta kutlanıyor
Güncel 23.12.2021, 19:47
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Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı, Mekke’nin fethinin 1391. yıldönümünü, 31 Aralık 2021 Cuma günü akşamı saat 19.30’da Devlet Tiyatrosu’nda kutlayacak.
Fetih Gecesi’nin programında, eğitimci-yazar Ömer Arif’in konferansı, sinevizyon gösterisi, Grup Sada’dan ezgiler ve Kur’an-ı Kerim tilaveti yer alıyor.
Anadolu Gençlik Derneği Mütevelli Heyet Başkanı Yaşar Eker, Merkez İlçe Başkanı Recep Çiftbaş ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Öztekin, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a program hakkında bilgi verdiler.
(Taner ŞİMŞEK)
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