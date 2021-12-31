Mekke’nin Fethi’nin 1391. yılı kutlanıyor

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi ve Milli Gençlik Vakfı Çorum Şubesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Mekke’nin fethinin yıldönümünü kutlayacak.

Mekke’nin Fethi’nin 1391. yılı nedeniyle yapılacak program bugün saat 19.30’da Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. Fetih Gecesi’nin programında, eğitimci-yazar Ömer Arif’in konferansı, sinevizyon gösterisi, Grup Sada’dan ezgiler ve Kur’an-ı Kerim tilaveti yer alacak.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle bu akşam gerçekleşecek Mekke’nin Fethi kutlama programına tüm Çorum halkını davet etti.

AGD’nin her yıl ülkenin 81 ilinde farklı noktalarda tertiplediği Fetih programlarının yine büyük bir coşkuyla salonlarda kutlanacağını belirten Mehmet Göle, programın TV5, Kanal 42, AGD TV ve birçok televizyon kanalı, radyolar ile sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağını vurguladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Göle; “Birçok bölgede gerçekleştireceğimiz Fetih buluşmasının; Yeni Bir Dünya’nın kurulmasına ve 7 milyar insanlık âleminin saadetine vesile olması inancıyla programımıza 7’den 70’e, Edirne’den Kars’a, Avrupa’dan Afrika’ya, Balkanlardan Asya’ya aynı duyguyu paylaşan herkesi davet ediyoruz. 31 Aralık akşamı 19.30’da Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda icra edilecek güzel bir programa beraber iştirak edeceğiz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

