“MEKKE’NİN FETHİ”nin 1390. yılı yarın kutlanıyor
Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği’nin organizasyonu çerçevesinde, Mekke’nin fethinin 1390. yıldönümü kutlama programı, yarın saat 21.00’den itibaren TV 5, Kanal 42, Çağrı FM ve AGD TV ortak yayınıyla sunulacak.
Güncel 30.12.2020, 00:10
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AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, Başkan Yardımcısı Emrah Öztekin ve Merkez İlçe Başkanı Recep Çiftbaş, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a program hakkında bilgi verdiler.
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