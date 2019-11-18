Mehmetçik’te farkındalık günü

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle Okul Konferans Salonu’nda yapılan etkinlik için kadın veliler okula davet edildi. 80 kadının katılım sağlandığı konferansta toplum sağlığı merkezinde görevli bir doktor ve 2 hemşire başarılı bir sunum yaptı.

Türkiye’de akciğer kanserinden sonra en fazla meme kanserinin görüldüğünü vurgulayan Dr. İrem Eker “Her yıl 23 bin kadın meme kanseri oluyor. Bizim arzumuz meme kanserini en erken evrede saptamak. Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor” diyerek velilerin sorularını da yanıtladı.

Etkinliğin sonunda hazırlanan farkındalık kurabiyeleri ve meme kanseri ile ilgili broşürler dağıtıldı.

(Volkan SINAYUÇ)