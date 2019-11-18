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Mehmetçik’te farkındalık günü

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi Kızılay ve Kan Bağışı Kulübü ile T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı-AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr ) yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan hibe ile desteklenen‘ Critical Original Response to Education(Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar)(2018-1-TR01-KA229-059210_1)isimli proje kapsamında bir etkinlik düzenledi.

Mehmetçik’te farkındalık günü

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi Kızılay ve Kan Bağışı Kulübü ile T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı-AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr ) yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan hibe ile desteklenen‘ Critical Original Response to Education(Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar)(2018-1-TR01-KA229-059210_1)isimli proje kapsamında bir etkinlik düzenledi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 21:20
Mehmetçik’te farkındalık günü

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle Okul Konferans Salonu’nda yapılan etkinlik için kadın veliler okula davet edildi. 80 kadının katılım sağlandığı konferansta toplum sağlığı merkezinde görevli bir doktor ve 2 hemşire başarılı bir sunum yaptı.

Türkiye’de akciğer kanserinden sonra en fazla meme kanserinin görüldüğünü vurgulayan Dr. İrem Eker “Her yıl 23 bin kadın meme kanseri oluyor. Bizim arzumuz meme kanserini en erken evrede saptamak. Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor” diyerek velilerin sorularını da yanıtladı.

Etkinliğin sonunda hazırlanan farkındalık kurabiyeleri ve meme kanseri ile ilgili broşürler dağıtıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

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