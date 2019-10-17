Mehmetçik Parkı’ndaki tesisler tadilattan geçti

Yapımı Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve bakıma ihtiyaç duyulan Mehmetçik Parkı içerisindeki spor tesisleri tadilattan geçirildi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve bilgi veren Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, tesislerin yeniden modern bir görünüme kavuştuğunu ve vatandaşların hizmetine yeniden sunulduğunu ifade etti.

Çöplü, “Geçtiğimiz aylarda Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın tesisleri incelemiş ve tadilat yapılması hakkında talimat vermişti. Bu talimatın ardından çalışmalara başlayan ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamladılar” dedi.

(Haber Merkezi)