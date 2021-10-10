Mehmetçik Parkı için tadilat ihalesi

Belediye Mehmetçik Parkı spor alanları tadilatı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale yaptı.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan ihaleye üç firma katıldı.

Çorum Merkez Üçtutlar Mahallesi 1620 ada 4 parselde bulunan yaklaşık 2 bin 470 metrekare alanlı Mehmetçik Parkı spor alanlarının tadilatını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 314 bin 722 TL olan ihalede Hakan Alyüz 258 bin 680 Tl teklif verirken, Mustafa Öztorun 317 bin 400, Kozkent Spor Ekipmanları İnşaat firması ise 333 bin 19 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın firmaların belgelerinin ve tekliflerinin incelendikten sonra sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı. (Volkan SINAYUÇ)

