Mehmetçik öğrencileri Almanya’dan döndü

Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri “Share Our Similarities, Celebrates Our Differences; School Diversity For Students With Special Educational Needs” isimli proje kapsamında 15-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Almanya’nın Bobingen kentine gitti. AB Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca yürütülen ve Erasmus+ programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından da desteklenen proje kapsamında İspanya, Almanya, Afyon ve Çorum’dan eğitimci ve öğrenciler bir araya geldi.

İspanya’nın proje koordinatörlüğünde yürütülen proje uyarınca ilimizden Gülay Doğan, Sümeyye Koçboğa isimli öğretmenler ile 11. Sınıf öğrencileri Atilla Ömürcan Şimşek ve Yahya Becer’in katıldığı projenin özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için okul çeşitliliği hakkında bilgi almak ve yerinde gözlem yapmak için yapıldığı bildirildi. Proje uyarınca çeşitli özel eğitim merkezleri, Curative Education Centre ve Montessori okullarını ziyaret ettiler. Ayrıca öğrenciler Dr. Jaufmann Mittelschule okulunda derslere katılarak farklı bir ülkede farklı bir eğitim sistemini de deneyimleme fırsatı buldu.

(Volkan SINAYUÇ)