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Mehmetçik Lisesi Polonya’da Türk kültürünü tanıttı

Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Polonya Koordinatörlüğünde kabul edilen, Ulusal Ajans tarafından hibelendirilen “All Together for an Inclusive Europa” isimli proje kapsamında 22-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Polonya’daydı.

Mehmetçik Lisesi Polonya’da Türk kültürünü tanıttı

Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Polonya Koordinatörlüğünde kabul edilen, Ulusal Ajans tarafından hibelendirilen “All Together for an Inclusive Europa” isimli proje kapsamında 22-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Polonya’daydı.

05 Kasım 2019 Salı 22:40
Mehmetçik Lisesi Polonya’da Türk kültürünü tanıttı

Türkiye, Yunanistan, Polonya, Romanya ve İspanya ‘dan gelen öğretmen ve öğrencilerin proje etkinliklerini gerçekleştirdiği proje kapsamında ülkeler okullarının ve eğitim sistemlerinin tanıtımlarını gerçekleştirdi. Projenin ana hedefleri doğrultusunda yapılacak çalışmalar ve görev dağılımları belirlenirken. Her ülke kendi kültürünü tanıtıcı stant hazırladı. Mehmetçik Anadolu Lisesi de Türk kültürünü tanıtan malzemeler, resimler ve yiyecekler ikram etti. Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip olan Türk Kahvesi Polonya’da çok sevilirken Mehmetcik Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yaptığı Ebru kitap ayraçları da büyük beğeni kazandı. Etkinlikte öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi de gerçekleştirildi. Öğrenciler Polonya’da II. Dünya Savaşı’nın etkilerinin silinmediği Auschwitz ve Birkenau Toplama kamplarını da gezdi. (Haber Merkezi)

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