Mehmetçik Lisesi Polonya’da Türk kültürünü tanıttı

Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Polonya Koordinatörlüğünde kabul edilen, Ulusal Ajans tarafından hibelendirilen “All Together for an Inclusive Europa” isimli proje kapsamında 22-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Polonya’daydı.