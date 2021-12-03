Mehmetçik Lisesi öğretmenleri İspanya'da eğitim programına katıldı

Mehmetçik Anadolu Lisesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin dijital eğitimdeki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Gelecekte İyi Bir Eğitim İçin Dijital Eğitim Hareketi Projesi hayata geçirildi.

Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan hibe desteği almaya hak kazanılan proje kapsamında okuldan 3 idareci ve 7 öğretmen olmak üzere 10 kişilik heyetin İspanya'nın Malaga kentini ziyaret etti.

Buradaki eğitimde öğretmenlere dijital eğitimi daha modern hale getirebilmek için elektronik ve dijital ders içeriğine dair yenilikçi yöntemler, ders materyali geliştirme, bilgi ve iletişim teknolojilerini desteleyen eylemlere öncelik verme, internet trendi, müfredata elektronik ve dijital ders içeriklerini adapte ve çeşitli yazılımlarla dijital sınıf oluşturma konularında bilgi verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dijital eğitimin ön plana çıktığının hatırlatıldığı açıklamada, projenin amaçlarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Proje ile eğitim öğretim faaliyetlerinde kaliteli ve kapsayıcı eğitimi sağlamak için dijital eğitimi daha modern hale getirecek bir anlayış kazanmayı hedefliyoruz. Eğitim personelimize elektronik ve dijital eğitim uygulamaları ve unsurları hakkında uluslararası bir bakış açısı kazandırmak ve yeterliliklerini artırarak öğrencilerimizi gelecekteki elektronik ve dijital yeterlilik alanlarına bulundukları eğitim ortamı ve dersler sayesinde şimdiden hazırlamak istiyoruz. Hedefimiz eğitimde dijitalleşme ile eğitime ve öğrencilere dair veri birikimi sağlamak ve bu yolla eğitimin geliştirilmesine katkı sağlamak."