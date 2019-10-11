Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 23°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99012
ALTIN
278.684
DOLAR
5.8693
STERLİN
7.4426
EURO
6.4749

Mehmetçik için 'zafer' duası

Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için dua etkinliği düzenlendi. 

Mehmetçik için 'zafer' duası

Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için dua etkinliği düzenlendi. 

11 Ekim 2019 Cuma 17:12
Mehmetçik için 'zafer' duası

Cuma namazı sonrası Hürriyet meydanında gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da katıldı. 


Millet olarak Türkiye karşıtı propagandalara karşı hep beraber dimdik duracaklarını dile getiren Kurtulmuş, “Bu operasyon orada herhangi bir ülkenin ya da Suriye’nin bir karış toprağını işgal etmek için yapılmamıştır. Dünyanın ta bilmem neresinden gelip, bu coğrafyayı işgal edenler, Türkiye’ye işgalci diyemezler. Tarih boyunca Asya’da, Afrika’da Latin Amerika’da, Orta Doğu’da birçok yeri işgal edenler, kalkıp da Türkiye’ye işgalci diyemezler. Türkiye işgalci değildir. Türkiye’nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Ayrıca Orta Doğu coğrafyasının petrol ve doğal kaynaklarını sömürmek için gelenler şunu da bilsinler ki; Türkiye’nin kimsenin bir damla petrolünde gözü yoktur. Bizim gözümüz adaleti korumaktadır, hakkkaniyeti kurmaktadır, barışı kurmaktadır.” ifadelerini kullandı. 
Selanın ve Kur’an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından yapılan duayla etkinlik sona erdi. Programa AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekç, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özçamcı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

(İHA)

İlgili Haberler
Atık meyve çekirdekleri ekonomiye kazandırılıyor
Atık meyve çekirdekleri ekonomiye kazandırılıyor
Aromatik bitkilerde 2023 hedefi 5 milyar dolar
Aromatik bitkilerde 2023 hedefi 5 milyar dolar
“Ekonomide Çıkış Yolu, Bugün ve Yarın” konulu konferans düzenlendi
“Ekonomide Çıkış Yolu, Bugün ve Yarın” konulu konferans düzenlendi
"Hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde barış pınarlarını gürül gürül akıtmaktır"
"Hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde barış pınarlarını gürül gürül akıtmaktır"
Kızılay, ihtiyaç sahibi bin 650 aileye kıyma ve kuşbaşı yardımı yaptı
Kızılay, ihtiyaç sahibi bin 650 aileye kıyma ve kuşbaşı yardımı yaptı
"Bu bir ülkeyle yapılan bir savaş değildir"
"Bu bir ülkeyle yapılan bir savaş değildir"
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim