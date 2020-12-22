Mehmetçik Anadolu Lisesi’nin erasmus projesine AB hibesi
Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerden oluşan proje ekibi tarafından hazırlanan “(n)ever (s)top savıng h2o for lıfe; true water warrıors in schools” isimli Erasmus+ projesi Avrupa Komisyonu’ndan hibe almaya hak kazandı.
Güncel 22.12.2020, 19:57
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Çekya, Romanya, İspanya, Yunanistan ve Fransa’nın da ortak olduğu projenin amacının tasarruflu su tüketiminin yaygınlaştırılması ve sudan geri dönüşümle yararlanılmasını sağlamak olduğu belirtildi. (Haber Merkezi)
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