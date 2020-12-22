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Mehmetçik Anadolu Lisesi’nin erasmus projesine AB hibesi

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerden oluşan proje ekibi tarafından hazırlanan “(n)ever (s)top savıng h2o for lıfe; true water warrıors in schools” isimli Erasmus+ projesi Avrupa Komisyonu’ndan hibe almaya hak kazandı.

Güncel 22.12.2020, 19:57
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Mehmetçik Anadolu Lisesi’nin erasmus projesine AB hibesi

Çekya, Romanya, İspanya, Yunanistan ve Fransa’nın da ortak olduğu projenin amacının tasarruflu su tüketiminin yaygınlaştırılması ve sudan geri dönüşümle yararlanılmasını sağlamak olduğu belirtildi. (Haber Merkezi)

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