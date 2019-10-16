Mehmetçik Anadolu Lisesi’nin Erasmus+ projesi kabul edildi

Türkiye, İspanya, Almanya, İngiltere ve İzlanda ülkelerinden öğretmen ve öğrencilerin katılacağı proje; öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri okul ortamlarına hazırlamak; kendilerini olumlu yönde geliştirerek çevreye uyumlarını sağlamak amacını taşıyor. Proje ile öğrencileri kendi yaşıtı diğer öğrencilerle birlikte sınıf hayatına katmak, onları her yönüyle tanımak, öğrenme yetersizliğinin nedenlerini ortadan kaldırmak için önlem alarak başarının artırılması hedefleniyor. (Haber Merkezi)