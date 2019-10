Mehmetçik Anadolu Lisesi’nin Erasmus+ projesi kabul edildi

Mehmetçik Anadolu Lisesi’nin, İspanya koordinatörlüğünde, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin olumlu eğitim ortamlarına kazandırılması amacıyla yazılan “Share our similarities, celebrate our differences; School Diversity for Students with Special Educational Needs” isimli, (Benzerliklerimizi paylaş, farklılıklarımızı kutla; özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için okul çeşitliliği) 2019-1-ES01-KA229-063833_3 numaralı projesi kabul edilerek Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirildi.