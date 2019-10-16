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Mehmetçik Anadolu Lisesi’nin Erasmus+ projesi kabul edildi

Mehmetçik Anadolu Lisesi’nin, İspanya koordinatörlüğünde, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin olumlu eğitim ortamlarına kazandırılması amacıyla yazılan “Share our similarities, celebrate our differences; School Diversity for Students with Special Educational Needs” isimli, (Benzerliklerimizi paylaş, farklılıklarımızı kutla; özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için okul çeşitliliği) 2019-1-ES01-KA229-063833_3 numaralı projesi kabul edilerek Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirildi.

Mehmetçik Anadolu Lisesi’nin Erasmus+ projesi kabul edildi

Mehmetçik Anadolu Lisesi’nin, İspanya koordinatörlüğünde, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin olumlu eğitim ortamlarına kazandırılması amacıyla yazılan “Share our similarities, celebrate our differences; School Diversity for Students with Special Educational Needs” isimli, (Benzerliklerimizi paylaş, farklılıklarımızı kutla; özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için okul çeşitliliği) 2019-1-ES01-KA229-063833_3 numaralı projesi kabul edilerek Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 21:28
Mehmetçik Anadolu Lisesi’nin Erasmus+ projesi kabul edildi

Türkiye, İspanya, Almanya, İngiltere ve İzlanda ülkelerinden öğretmen ve öğrencilerin katılacağı proje; öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri okul ortamlarına hazırlamak; kendilerini olumlu yönde geliştirerek çevreye uyumlarını sağlamak amacını taşıyor. Proje ile öğrencileri kendi yaşıtı diğer öğrencilerle birlikte sınıf hayatına katmak, onları her yönüyle tanımak, öğrenme yetersizliğinin nedenlerini ortadan kaldırmak için önlem alarak başarının artırılması hedefleniyor. (Haber Merkezi)

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