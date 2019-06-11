Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden “Fark Yaratan Okullar” projesi

“Okuldan beklentilerin sürekli artığı yeni bir teknoloji çağında, okul ne kadar çok beklentiyi karşılar ve hatta daha fazlasını verirse o kadar memnuniyet artıyor” fikrinden yola çıkan Mehmetçik Anadolu Lisesi, yeni bir Erasmus + projesi ile okulu sıkıcı bir yer olmaktan çıkarıp öğrenme süreçlerini öğrenciler için çok daha etkili ve zevkli bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Temel hedefin çocukların okula severek gelmeleri ve öğrenme meraklarını hiç kaybetmemelerini sağlamak olduğunu ifade eden okul yöneticileri, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bu kapsamda proje ekibimiz öğrencileri yaratıcılık, işbirliği, problem çözme gibi beceri uygulamalarını geliştirecek aktivitelere dâhil etmiştir. Örneğin, okulumuz tarafından düzenlenen konferans ve seminerlerde öğrencilere verilen görevler onların sorumluluk bilincini ve kendine güvenlerini arttırırken, aynı zamanda dersten farklı bir etkinlik içinde yer almanın onları mutlu ettiğini gözlemledik. Alıştıkları sporlardan farklı olarak Zumba sporunu denemeleri öğrenciler için bir motive aracı oldu. Farklı ihtiyaçlara doğru çözümler sunabildiğimiz sürece okulumuzun herkes için daha çekilebilir bir hale gelmesini sağlamayı hedefliyoruz.”

(Haber Merkezi)