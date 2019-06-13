Mehmetçik Anadolu Lisesi Yunanistan’da sergiye katıldı

13-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan hibe ile desteklenen “ Interkulturelles Lernen an unseren Schulen-Innovative Bausteine zur Umsetzung in wichtigen Fachern” isimli proje çalışmaları kapsamında Yunanistan’da bir etkinlik düzenlendi.

Yapılan proje toplantısı hakkında okul yönetiminden yapılan açıklamada “Daha önce dil ve edebiyat, müzik ve dans, din konularının ele alındığı projenin dördüncü toplantısının konusu sanat oldu. Toplantıda, ilk önce Profesör Mistri Dimitris, sanatın yapımı ve sunumu ile ilgili bilgiler verdi. Daha sonra Profesör Mistri Dimitris rehberliğinde etkinlikler düzenlendi. Midilli Adası’nın çok kültürlü yapısı öğrencilerin yaptıkları kolaj çalışmasında yansıtıldı. Ayrıca dijital aletlerle yapılan sanat çalışmaları da katılımcıların ilgisine ve beğenisine sunuldu.

Projenin her ortağı, ülkesinin sanat anlayışını, sanat dallarını ve öne çıkan sanatçılarını tanıttı. Yerel halkın oluşturduğu ürünlere de yer verildi.

Bu toplantıda mülteci meselesi de önemli rol oynadı. Bu bağlamda öğretmenler ve öğrenciler, Göçmen Bürosu’nu ziyaret ettiler. Göçmen Bürosu’nu ziyaretin ardından, Karatepe köyünde ağırlanan öğretmen ve öğrenciler, müziğin evrensel dilinde buluştular. Yöre halkının geleneksel dansı eşliğinde kucaklaşıp dünyaya sımsıcak bir sevgi ve barış mesajı yolladılar.

Projenin etkinlikleri arasında yapılan taşlaşmış orman gezisi, katılımcı öğretmen ve öğrencilerin çok keyifle gerçekleştirdiği bir gezi oldu. Bu gezide, öğretmen ve öğrenciler, taşlaşmış ormanın ne demek olduğunu öğrenip dünyanın gelişim evrelerine dair bilgi edindiler. Etkinlikte öğrenciler, tıpkı bir arkeolog gibi taşlaşmış ürünleri temizlemeyi öğrendiler.

Toplantı gündeminde tarihî ve kültürel gezilere de yer verildi. Molyvos Kalesi ve kasabasına gerçekleştirilen gezi, tüm katılımcıları çok etkiledi. Muhteşem ev sahibi okulun rehberliğinde tüm katılımcılar iş birliği içinde bilgi birikimlerini artırıp İngilizce konuşma becerilerini geliştirip muhteşem deneyimler yaşadılar” denildi. (Haber Merkezi)